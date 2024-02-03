Посол назвал неприемлемыми заявления Сеула по военной операции

Посол в Южной Корее Георгий Зиновьев встретился с замминистра иностранных дел республики Чон Бен Воном и указал ему на тиражирование «неприемлемых сообщений» о военной операции на Украине в южнокорейских СМИ, сообщает МИД России.

«Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства от 2 февраля в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД РК сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции ВС России на Украине», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что посол также поделился с южнокорейским дипломатом российским видением «складывающей напряженной ситуации на Корейском полуострове».

Ранее 3 февраля Зиновьева вызвали в МИД Южной Кореи из-за слов официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о президенте Южной Кореи.

1 февраля она назвала «откровенно тенденциозными» слова Юн Сок Еля, который днем ранее заявил, что КНДР — единственная страна, которая на законодательном уровне закрепила возможность нанесения превентивного ядерного удара. Захарова сказала, что эти высказывания южнокорейского лидера «призваны затушевать агрессивные планы в отношении КНДР» и «выглядят особенно одиозно на фоне происходящего на Корейском полуострове».

Из-за этих слов Захаровой южнокорейский МИД выразил Зиновьеву протест, в ответ посол пообещал передать позицию Сеула российской стороне.

11 января министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что КНДР может продать России управляемые ракеты нового типа, способные доставлять ядерное оружие. Глава оборонного ведомства также выразил обеспокоенность по поводу возможного предоставления Россией технологий для военной программы Северной Кореи. В частности, он отметил, что возможности северокорейского спутника, об успешном запуске которого Пхеньян объявил в ноябре, могут улучшиться при участии Москвы.

И Россия, и Северная Корея опровергали информацию о военной помощи. В январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков «оставил без комментариев» заявления Белого дома о возможном использовании Россией поставленных КНДР ракет на Украине. «В этой связи я, наверное, предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории — и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года — постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах Америки, других странах. Давайте не забывать об этом», — заявил в то же время Песков (цитата по «РИА Новости»).

Украине Южная Корея в военном отношении не помогает, 5 декабря об этом сказал представитель Минобороны страны Чон Ха Гю. Законы Южной Кореи запрещают отправлять оружие в зоны, где идут боевые действия. 5 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Сеул поставил Киеву спецтехнику, в том числе машины разминирования.