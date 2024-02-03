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Посла России вызвали в МИД Южной Кореи из-за слов Захаровой

Yonhap: власти Южной Кореи вызвали российского посла из-за слов Марии Захаровой
В МИД Южной Кореи вызвали посла России и выразили ему протест из-за комментария Марии Захаровой. Ранее она назвала заявление южнокорейского лидера по поводу КНДР «предвзятым»
Георгий Зиновьев
Георгий Зиновьев (Фото: МИД России)

Власти Южной Кореи вызвали посла России Георгия Зиновьева из-за слов официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о «предвзятости» президента Юн Сок Еля к КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, МИД Южной Кореи выразил протест Зиновьеву, посол в ответ пообещал передать позицию Сеула российскому руководству. В ведомстве также выразили сожаления по поводу возможного ухудшения двусторонних отношений.

31 января Юн Сок Ель заявил, что КНДР является единственной страной в мире, которая законодательно закрепила возможность превентивного применения ядерного оружия на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. На следующий день официальный представитель МИД России назвала «откровенно тенденциозными» слова президента Южной Кореи.

«Они призваны затушевать агрессивные планы в отношении КНДР и выглядят особенно одиозно на фоне происходящего на Корейском полуострове и вокруг него, где градус напряженности и конфликтности неуклонно растет, в первую очередь, в результате нахрапистой политики США и их союзников, включая Республику Корея и Японию», — заявила Захарова.

Южнокорейский МИД также опубликовал отдельное заявление по поводу комментария Захаровой. «Замечания представителя Министерства иностранных дел страны выглядят низко, грубо, невежественно и предвзято, — говорится в сообщении. — Эти замечания игнорируют четкую и объективную реальность того, что угрожающая риторика Северной Кореи и продолжающиеся военные провокации усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе».

В ведомстве также назвали высказывания официального представителя МИД России «отвратительной софистикой» с точки зрения стандартов страны, которая следует международным нормам.

Yonhap отмечает, что в последние недели Пхеньян усилил напряженность резкой риторикой в адрес Сеула и испытаниями оружия, в том числе новой крылатой ракеты и зенитной ракеты нового типа.

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Юлия Овчинникова
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