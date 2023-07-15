Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику для военных
Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику спецназначения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем, передает ТСН.
«С радостью могу констатировать, что уже выполняется договоренность о передаче транспорта и техники специального назначения, в частности машин для разминирования. Это помогает нам спасать жизнь людей», — сказал Зеленский.
Юн Сок Ёль и первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи прибыли на Украину днем 15 июля, заранее о визите не сообщалось. Президент республики после встречи с Зеленским объявил, что Сеул выделит на поддержку Киеву $150 млн, передает «Интерфакс Украина».
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили «формулу мира», которую предложил Зеленский. Юн Сок Ёль заявил, что этот план необходимо выполнить.
Украинская «формула мира» предполагает, в частности, отход российских войск к границам 1991 года (тогда в состав Украины входили Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). В Кремле неоднократно исключали возможность переговоров без признания вхождения в состав России новых территорий.