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Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику для военных

Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику спецназначения
Юн Сок Ёль и Владимир Зеленский
Юн Сок Ёль и Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Южная Корея начала передавать Украине транспорт и технику спецназначения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем, передает ТСН.

«С радостью могу констатировать, что уже выполняется договоренность о передаче транспорта и техники специального назначения, в частности машин для разминирования. Это помогает нам спасать жизнь людей», — сказал Зеленский.

Юн Сок Ёль и первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи прибыли на Украину днем 15 июля, заранее о визите не сообщалось. Президент республики после встречи с Зеленским объявил, что Сеул выделит на поддержку Киеву $150 млн, передает «Интерфакс Украина».

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили «формулу мира», которую предложил Зеленский. Юн Сок Ёль заявил, что этот план необходимо выполнить.

Украинская «формула мира» предполагает, в частности, отход российских войск к границам 1991 года (тогда в состав Украины входили Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области). В Кремле неоднократно исключали возможность переговоров без признания вхождения в состав России новых территорий.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Южная Корея спецтехника разминирование
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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