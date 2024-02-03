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Война с хуситами ,  
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Иран осудил атаки США на Ирак и Сирию

МИД Ирана: удары США по территории Ирака и Сирии приведут к эскалации в регионе
Сюжет
Война с хуситами
Насер Канаани
Насер Канаани (Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press)

Удары США по территории Ирака и Сирии не приведут ни к чему, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе, заявил представитель МИДа Ирана Насер Канаани в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

«Атаки США на Иран, Сирию и Йемен <...> еще больше вовлекут американское правительство в дела региона. <...> Продолжение подобных авантюр представляет угрозу региональному и международному миру и безопасности», — сказал Канаани.

МИД Ирана призвал международное сообщество и Совет Безопасности ООН посодействовать тому, чтобы «односторонние атаки США» прекратились. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что напряженность и кризис в регионе вызваны «оккупацией израильского режима и продолжением военных операций режима в секторе Газа, а также геноцид палестинцев при неограниченной поддержке Соединенных Штатов».

В Ираке 16 человек погибли в результате ударов США
Политика
Провинция&nbsp;Анбар, Ирак

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке. Атаке подверглись более 85 целей, по ним выпустили свыше 125 высокоточных боеприпасов. Обстрелу подверглись семь объектов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные военные Ирана) и связанных с ним группировок, в том числе командные центры и склады дронов.

Власти Сирии заявили, что в результате авиаударов США погибли и пострадали несколько мирных жителей и военнослужащих. В Багдаде сообщили о гибели 16 человек и еще 25 пострадавших.

Серия ударов стала ответом на атаку беспилотника по военной авиабазе США Tower 22 в Иордании вблизи границы с Сирией 28 января. Тогда погибли трое американских военнослужащих — впервые с начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС, еще 34 человека получили ранения.

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Теги
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