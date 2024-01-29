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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число пострадавших при атаке дрона на военную базу США увеличилось до 34

В результате атаки дрона на военную базу США пострадали 34 человека
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В результате атаки беспилотника на одну из ближневосточных военных баз США число пострадавших солдат увеличилось до 34, сообщил Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Два собеседника рассказали Reuters на условиях анонимности, что нескольких раненых эвакуировали с территории базы для дальнейшего лечения. Еще два американских чиновника заявили, что беспилотник ударил возле казарм, чем и объясняется большое количество пострадавших.

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28 января Центральное командование США сообщило, что в результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании американская армия понесла потери — погибли трое военных, еще 25 пострадали.

Это первый случай, когда Пентагон признал потери от подобной атаки с момента начала обострения на Ближнем Востоке и начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года.

Министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что удар беспилотника произошел не на территории страны, а на базе Эт-Танф. Она находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Это одна из основных операционных баз армии США для действий в Сирии.

В Пентагоне заявили, что не потерпят нападений на своих военнослужащих и ответят на атаки. Ведомство обвинило в ударе беспилотника поддерживаемых Ираном ополченцев. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предпримет «все необходимые действия для защиты» страны, войск и американских интересов.

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Теги
Сирия США беспилотники военная база Иордания
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