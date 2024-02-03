На Украине 43 тыс. человек остались без отопления после взрывов
В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины две котельные, которые обеспечивают отоплением 43 тыс. человек, остались без электроснабжения после взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Без электричества остались около 15 тыс. человек, также в некоторых домах пропало водоснабжение. Кроме того, в Кривом Роге частично обесточен скоростной трамвай. В городе возникли два пожара.
В Никопольском районе повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередачи. По всей Днепропетровской области пострадавших и погибших нет.
Ранее глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал в своем телеграм-канале о повреждении объекта энергетической инфраструктуры города. В результате без электроснабжения остались котельные, которые обеспечивают отоплением Металлургический район, а также часть Саксаганского и Долгинцевского районов.
Вилкул сообщил, что в городе ввели графики аварийных отключений электричества, часть больниц перешли на использование генераторов. «Будут веерные перебои с электроэнергией и связью», — предупредил он.
Глава администрации напомнил, что в Кривом Роге создали 13 «пунктов несокрушимости», где есть электричество, отопление и «все необходимое». Речь идет о специальных палатках, где украинцы могут согреться и получить доступ к электричеству.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
На связи с проверенными новостями
GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности
Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео
Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика
Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание
Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии
Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации
Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta
В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году