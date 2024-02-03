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Военная операция на Украине ,  
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На Украине 43 тыс. человек остались без отопления после взрывов

В Днепропетровской области 43 тыс. человек остались без отопления после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
В Кривом Роге вводят графики аварийных отключений электричества, обесточены несколько котельных, скоростной трамвай, в некоторых домах нет воды
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Global Look Press

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины две котельные, которые обеспечивают отоплением 43 тыс. человек, остались без электроснабжения после взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Без электричества остались около 15 тыс. человек, также в некоторых домах пропало водоснабжение. Кроме того, в Кривом Роге частично обесточен скоростной трамвай. В городе возникли два пожара.

В Никопольском районе повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередачи. По всей Днепропетровской области пострадавших и погибших нет.

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Ранее глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал в своем телеграм-канале о повреждении объекта энергетической инфраструктуры города. В результате без электроснабжения остались котельные, которые обеспечивают отоплением Металлургический район, а также часть Саксаганского и Долгинцевского районов.

Вилкул сообщил, что в городе ввели графики аварийных отключений электричества, часть больниц перешли на использование генераторов. «Будут веерные перебои с электроэнергией и связью», — предупредил он.

Глава администрации напомнил, что в Кривом Роге создали 13 «пунктов несокрушимости», где есть электричество, отопление и «все необходимое». Речь идет о специальных палатках, где украинцы могут согреться и получить доступ к электричеству.

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Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Днепропетровская область электроснабжение отопление взрывы
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