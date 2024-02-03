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Военная операция на Украине ,  
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В трех областях Украины прогремели взрывы

В Кривом Роге, Харькове и Полтавской области раздались взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кривом Роге Днепропетровской области и Харькове на востоке Украины прогремели взрывы, сообщает «Зеркало недели». В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Взрывы слышны в Полтавской области, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. По его данным, они произошли в Миргородском районе, пострадавших нет.

После серии взрывов в Кривом Роге возникли проблемы со светом
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

Накануне, 2 февраля, взрывы прогремели в Кривом Роге. «РБК-Украина» и «Суспильне» также сообщили о взрывах в Кропивницком Кировоградской области. После серии взрывов в некоторых районах города возникли перебои с электричеством.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
взрывы Харьков Кривой Рог Полтавская область Украина Днепропетровская область
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