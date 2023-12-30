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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы

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Военная операция на Украине
Утром в течение полутора часов по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Накануне Минобороны России сообщало о нанесении массированного удара по объектам ВПК и военной инфраструктуры
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Днепре (бывший Днепропетровск) и Запорожье (подконтролен Украине) слышны взрывы, сообщают «Суспiльне» и УНИАН.

В 11:30 по московскому времени вся территория Украины была охвачена воздушной тревогой. Через полтора часа ее отменили почти во всех областях, кроме двух восточных.

Глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Валерий Малашко сообщил, что в Запорожье сработала система ПВО, обломки ракеты упали в окрестностях города, данных о жертвах и раненых нет. Власти Днепра и Днепропетровской области не сообщали о взрывах или их последствиях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На Украине сообщили о новых взрывах в Сумах и под Черкассами
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Накануне, 29 декабря, с ночи и до вечера в различных регионах Украины сообщалось о взрывах, большинство из них произошли утром. Президент страны Владимир Зеленский говорил, что под обстрелом оказались Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр и другие города. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что удары были нанесены по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам Украины.

Местные власти сообщали о жертвах и пострадавших после ударов. В частности, в Киеве погибли 15 человек, 32 пострадали, указывал мэр Виталий Кличко. В Запорожье, по данным Малашко, погибли девять человек, ранены 13. В Харькове — трое погибших и 13 пострадавших, отмечал глава местной ОВА Олег Синегубов. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о 30 пострадавших, и т.д.

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Российское военное ведомство 29 декабря заявило, что за неделю с 23 декабря армия на Украине нанесла «50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Днепр Запорожье взрывы
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