МЧС сообщило о возгорании нефтепродуктов в Волгограде

МЧС: в Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 кв. м

Пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда, его локализовали на площади 100 кв. м. МЧС не уточнило причину возгорания

В Красноармейском районе Волгограда загорелись нефтепродукты на площади 300 кв. м, пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в ведомство поступило в 4:42. Спасатели устанавливают причину возгорания. На каком объекте произошел пожар, не уточняется.

Впоследствии площадь распространения огня удалось локализовать на 100 кв. м.

Красноармейский район расположен в южной части города. В этом районе находится НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» — крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн т.

В ночь на 25 января пожар произошел на нефтебазе в Туапсе; как сообщал глава Туапсинского района Сергей Бойко, на территории нефтеперерабатывающего завода загорелась вакуумная установка. Причина возгорания не уточнялась. Местное издание 93.ru писало, что перед пожаром очевидцы слышали звук взрыва. Пожар потушили к утру.

За несколько дней до этого в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области загорелся терминал НОВАТЭКа. Компания не назвала конкретную причину произошедшего, отметив, что «возгорание стало следствием внешнего воздействия». Полностью потушить пожар удалось днем 22 января, к утру 24 января терминал возобновил отгрузку топлива.