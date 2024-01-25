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Общество ,  
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Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидировали

Оперштаб: пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«В 4:53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — уточнили в оперштабе. Сообщение о возгорании появилось в 0:47 мск.

По данным оперштаба, в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщал, что на территории нефтеперерабатывающего завода загорелась вакуумная установка. Причина возгорания не уточнялась.

Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области достигла 1 тыс. кв. м
Политика

По информации «Интерфакса», площадь пожара составила порядка 200 кв. м. Местное издание 93.ru писало, что перед пожаром очевидцы слышали звук взрыва. «Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий», — просил Бойко.

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Теги
Туапсе нефтебаза Пожар Краснодарский край
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