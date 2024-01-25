Оперштаб: пожар на нефтебазе в Туапсе полностью ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Туапсе потушили, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале.

«В 4:53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован», — уточнили в оперштабе. Сообщение о возгорании появилось в 0:47 мск.

По данным оперштаба, в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщал, что на территории нефтеперерабатывающего завода загорелась вакуумная установка. Причина возгорания не уточнялась.

По информации «Интерфакса», площадь пожара составила порядка 200 кв. м. Местное издание 93.ru писало, что перед пожаром очевидцы слышали звук взрыва. «Прошу доверять официальным источникам информации и не выкладывать видео с места происшествия во избежание неблагоприятных последствий», — просил Бойко.