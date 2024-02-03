В Белгородской области сбили беспилотник
Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Новооскольском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Никто не пострадал. Обломки, упавшие в хуторе Подольхи, выбили окна, повредили кровлю, фасад и забор в частном домовладении. Повреждения получил припаркованный рядом КАМАЗ.
Ранее, 31 января, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на белгородское село Мокрая Орловка. Устройство упало на машину, стоящую рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. Автомобиль разбит, никто не пострадал, написал Гладков.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.
Так, 1 февраля силы ПВО сбили шесть украинских дронов над Белгородской и Воронежской областями, а 30 января Минобороны отчиталось о перехвате 21 аппарата над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.
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