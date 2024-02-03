 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области сбили беспилотник

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили дрон в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Новооскольском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. Обломки, упавшие в хуторе Подольхи, выбили окна, повредили кровлю, фасад и забор в частном домовладении. Повреждения получил припаркованный рядом КАМАЗ.

Ранее, 31 января, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на белгородское село Мокрая Орловка. Устройство упало на машину, стоящую рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. Автомобиль разбит, никто не пострадал, написал Гладков.

Украинский дрон сбили на подлете к Воронежу
Политика
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

С начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.

Так, 1 февраля силы ПВО сбили шесть украинских дронов над Белгородской и Воронежской областями, а 30 января Минобороны отчиталось о перехвате 21 аппарата над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Теги
Персоны
Белгородская область беспилотники ПВО Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о пяти населенных пунктах без света после обстрела ВСУ
Политика
Гладков сообщил о восьми селах и хуторах без света после обстрела
Политика
Гладков сообщил о повреждении «КАМАЗа» и экскаватора при атаке дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
Итальянский замминистра, пожелавший смерти репортеру, подал в отставку Политика, 05:25
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 04:55
Politico узнало, кто убедил Орбана помочь Украине Политика, 04:51
Милош Бикович покинул сериал «Белый лотос» после претензий Украины Технологии и медиа, 04:47
Al Mayadeen сообщил о ракетном обстреле базы США в Сирии Политика, 04:18
В трех областях Украины прогремели взрывы Политика, 03:58
Politico узнало о «яростных комментариях» Байдена о Трампе Политика, 03:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Вильфанд пообещал теплый февраль, но призвал не радоваться весне Общество, 03:36
США анонсировали новые удары по иранским объектам «в ближайшие дни» Политика, 03:14
В Домодедово застрелили водителя скорой помощи Общество, 02:29
Полиции поручили «профилактическую работу» с осужденными за дискредитацию Политика, 02:23
Турецкий подрядчик «Лахта Центра» и Москва-Сити продал бизнес в России Бизнес, 02:06
Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии Технологии и медиа, 01:44
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и получил в ответ зайчика Общество, 01:18