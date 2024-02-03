В Белгородской области сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Новооскольском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. Обломки, упавшие в хуторе Подольхи, выбили окна, повредили кровлю, фасад и забор в частном домовладении. Повреждения получил припаркованный рядом КАМАЗ.

Ранее, 31 января, украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на белгородское село Мокрая Орловка. Устройство упало на машину, стоящую рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. Автомобиль разбит, никто не пострадал, написал Гладков.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и атаки беспилотников.

Так, 1 февраля силы ПВО сбили шесть украинских дронов над Белгородской и Воронежской областями, а 30 января Минобороны отчиталось о перехвате 21 аппарата над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.