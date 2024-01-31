Дрон сбросил взрывное устройство на белгородское село Мокрая Орловка

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Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на белгородское село Мокрая Орловка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Взрывное устройство упало на машину, стоящую рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. Никто не пострадал, автомобиль разбит. Гладков уточнил, что аварийные службы работают на месте.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Это третья атака на регион за сутки. Ранее Гладков сообщил об обстреле хутора Панков в Шебекинском городском округе. Тогда повреждения получила линия электропередачи — восемь населенных пунктов остались без света.

Позднее ВСУ атаковали село Богун-Городок дронами-камикадзе. Никто не пострадал, повреждения получили два автомобиля, в частном доме выбило окна.