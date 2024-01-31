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Военная операция на Украине ,  
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Дрон сбросил взрывное устройство на белгородское село Мокрая Орловка

Гладков: ВСУ атаковали беспилотником село Мокрая Орловка Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на белгородское село Мокрая Орловка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Взрывное устройство упало на машину, стоящую рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. Никто не пострадал, автомобиль разбит. Гладков уточнил, что аварийные службы работают на месте.

Гладков сообщил о восьми селах и хуторах без света после обстрела
Политика
Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / Global Look Press

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

Это третья атака на регион за сутки. Ранее Гладков сообщил об обстреле хутора Панков в Шебекинском городском округе. Тогда повреждения получила линия электропередачи — восемь населенных пунктов остались без света.

Позднее ВСУ атаковали село Богун-Городок дронами-камикадзе. Никто не пострадал, повреждения получили два автомобиля, в частном доме выбило окна.

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Теги
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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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