Минобороны сообщило о перехвате 21 дрона над регионами России

Дроны сбили над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. О разрушениях и пострадавших власти не сообщали

За ночь средства ПВО уничтожили или перехватили 21 беспилотник над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями, сообщило Минобороны России.



«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Над Крымом сбили 11 беспилотников. ПВО сбила дрон над акваторией в районе Бельбека, разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он добавил, что все службы «приведены в состояние боевой готовности».

Над Брянской областью сбили три дрона. Губернатор Александр Богомаз ночью сообщил о уничтоженных над Жуковским и Трубчевским районами беспилотниках, а утром еще об одном, сбитом над Навлинским районом.

Над Калужской областью нейтрализован один беспилотник. Как уточнил губернатор Владислав Шапша, обломки сбитого на окраине Калуги дрона упали на крышу технической постройки. Никто не пострадал, возгорания нет.

Над Белгородской областью сбили пять дронов, над Тульской — один.