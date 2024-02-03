 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинский дрон сбили на подлете к Воронежу

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Воронежу
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник на подлете к Воронежу, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — написал Гусев.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках дронов. В частности, российское Минобороны отчиталось 1 февраля о двух сбитых аппаратах над Воронежской областью.

Материал дополняется.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

GPT начнет общаться с пользователями «Госуслуг». Подробности

Как проходят массовые протесты фермеров в Брюсселе. Видео

Самые популярные места отдыха у россиян в 2023 году. Инфографика

Залужный на фоне слухов об отставке написал колонку для CNN. Краткое содержание

Эксклюзив: Цены на билеты в кино достигли пика со времен «пандемийной аномалии

Эксклюзив: Организатор концертов «Би-2» раскрыл обстоятельства депортации

Adidas недосчитался доходов на €1 млрд. При чем здесь президент Аргентины

АвтоВАЗ объявил о скидках на все модификации Lada Vesta

В каких городах России жилье подорожало сильнее всего в январе. Таблица

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Воронеж беспилотники Александр Гусев Воронежская область ПВО дроны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
В Рио-де-Жанейро сообщили об эпидемии лихорадки денге Общество, 00:48
Украинский дрон сбили на подлете к Воронежу Политика, 00:44
Умер звезда «Рокки» и «Мандалорца» Карл Уэзерс Общество, 00:41
В Армении пообещали ввести военную форму по стандартам НАТО Политика, 00:26
Юристы оценили допустимость появления эксперта из РУСАДА в деле Валиевой Спорт, 00:00
5 сериалов на выходные. Новые «Мистер и миссис Смит», «Вражда» и другие Life, 00:00
США начали удары по проиранским группировкам в Сирии и Ираке Политика, 02 фев, 23:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Париж начал расследование после смерти двух французов на Украине Политика, 02 фев, 23:45
Вильнюс предложил увеличить число уроков литовского в русских школах Общество, 02 фев, 23:28
Отказ от классификации болезней ВОЗ объяснили традиционными ценностями Общество, 02 фев, 23:24
WP узнала, что Украина уведомила США о решении уволить Залужного Политика, 02 фев, 23:22
В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу навозом. Видео Политика, 02 фев, 23:17
Глава ЦБ Турции попросила об оставке из-за давления на семью Экономика, 02 фев, 23:14
Al Arabiya сообщил об ударе «неизвестных самолетов» по ополченцам в Сирии Политика, 02 фев, 23:13