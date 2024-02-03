Губернатор Гусев: силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Воронежу

Украинский дрон сбили на подлете к Воронежу

Силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник на подлете к Воронежу, сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — написал Гусев.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках дронов. В частности, российское Минобороны отчиталось 1 февраля о двух сбитых аппаратах над Воронежской областью.

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