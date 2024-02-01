Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников
Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Над Белгородской областью сбили четыре дрона, над Воронежской — два.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.
Минобороны 30 января 2024 года заявило о перехвате 21 дрона над несколькими регионами. Местные власти тогда сообщили, что над Крымом сбили 11 беспилотников, над Белгородской областью — пять, над Брянской — три, над Калужской и Тульской областями по одному дрону.
На связи с проверенными новостями
WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного
ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана
Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика
Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг
Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году
Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей
Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло