Минобороны: над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников

Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников

Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Над Белгородской областью сбили четыре дрона, над Воронежской — два.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.

Минобороны 30 января 2024 года заявило о перехвате 21 дрона над несколькими регионами. Местные власти тогда сообщили, что над Крымом сбили 11 беспилотников, над Белгородской областью — пять, над Брянской — три, над Калужской и Тульской областями по одному дрону.