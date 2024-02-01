Следователи идентифицировали останки погибших в крушении Ил-76
Следователи идентифицировали останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, сообщил СК в своем Telegram.
На месте крушения следователи нашли более 670 фрагментов тел погибших и «частично сохранившиеся» личные документы.
Следователи указали, что после генетических экспертиз могут «сделать однозначный вывод» о принадлежности останков «6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим».
Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Минобороны сообщило, что он был сбит украинской ракетой, запущенной из Харьковской области. По данным СК, использовалась ракета Patriot. На борту кроме членов экипажа и российских военных были 65 украинских военных, которых должны были в тот же день обменять на российских.
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