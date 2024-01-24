Песков прокомментировал крушение военного Ил-76

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Информация о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области свежая, с ней нужно еще разбираться. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, получил ли Владимир Путин информацию о катастрофе самолета Ил-76, которая произошла утром 24 января 2024 года.

«Достаточно свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», — ответил Песков.

«РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщило, что на борту разбившегося в Белгородской области Ил-76 были пленные военные ВСУ. Всего в самолете было 74 человека, из них — 65 пленных военных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, добавили в ведомстве.



Губернатор Вячеслав Гладков незадолго до появления сообщения Минобороны сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий. По его словам, там уже работают следователи и специалисты МЧС.