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Военная операция на Украине ,  
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Песков прокомментировал крушение военного Ил-76

Песков: с катастрофой Ил-76 будем разбираться, информация свежая
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters)

Информация о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области свежая, с ней нужно еще разбираться. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, получил ли Владимир Путин информацию о катастрофе самолета Ил-76, которая произошла утром 24 января 2024 года.

«Достаточно свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться», — ответил Песков.

В Белгородской области разбился Ил-76
Политика

«РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщило, что на борту разбившегося в Белгородской области Ил-76 были пленные военные ВСУ. Всего в самолете было 74 человека, из них — 65 пленных военных ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, добавили в ведомстве.

Губернатор Вячеслав Гладков незадолго до появления сообщения Минобороны сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий. По его словам, там уже работают следователи и специалисты МЧС.

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Теги
Дмитрий Песков авиакатастрофа Ил-76 Белгородская область
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