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Политика ,  
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КНДР запустила крылатые ракеты в третий раз за неделю

Сеул сообщил, что КНДР испытала крылатые ракеты в третий раз за неделю

Северная Корея вновь провела испытание крылатых ракет, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным военных, пуск произвели около 07:00 по местному времени (01:00 мск) с западного побережья Корейского полуострова. Количество ракет не уточняется.

Это третий пуск крылатых ракет, произведенный КНДР с 24 января. В этот день северокорейские военные запустили несколько ракет в сторону Желтого моря, сообщал Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

КНДР испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки
Политика
Фото:KCNA / Reuters

Позднее в Главном управлении ракетостроения КНДР заявили, что провели первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», находящейся в разработке. В ведомстве подчеркнули, что испытания «не оказали никакого влияния на безопасность окружающих стран».

Утром 28 января южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря предположительно, из района портового города Синпхо в провинции Южный Хамгён,

Утром 29 января Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило проведение испытаний. В сообщении говорилось, что две ракеты запустили с подводной лодки. Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Обе ракеты пролетели около двух часов над Японским морем и «точно поразили цель на острове», писало ЦТАК.

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