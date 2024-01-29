КНДР испытала крылатые ракеты при запуске с подводной лодки

Северная Корея провела успешные испытания крылатых ракет, запустив их с подводной лодки, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями. Вместе с секретарями Центрального комитета партии и главнокомандующим ВМФ Северной Кореи он запустил стратегическую крылатую ракету подводного базирования «Огненная стрела-3-31». Две ракеты пролетели около двух часов над Японским морем и «точно поразили цель на острове», уточнили в ЦТАК.

После испытаний Ким Чен Ын заявил, что цель правящей партии — модернизировать армию и «построить мощные военно-морские силы». Он отметил, что ядерное вооружение ВМС также является актуальной задачей государства.

19 января Северная Корея провела испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи, которые прошли вокруг острова Чечжу.

25 января власти КНДР выпустили несколько крылатых ракет в сторону Японского моря. В связи с этим южнокорейские военные заявили, что тесно сотрудничают с США и следят за дополнительными признаками и действиями со стороны Северной Кореи.