Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

КНДР осуществила пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Пуск состоялся 24 января около 7:00 часов утра по местному времени (1:00 мск). Агентство не уточнило число ракет и их тип.

«Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать новые признаки провокаций Северной Кореи», — говорится в заявлении южно-корейских военных.

Предыдущий пуск крылатых ракет со стороны КНДР был в сентябре 2023 года. Он произошел вскоре после окончания 11-дневных военных учений Сеула и Вашингтона Ulchi Freedom Shield («Щит свободы Ульчи»).

