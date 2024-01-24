КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря
КНДР осуществила пуск нескольких крылатых ракет в направлении Желтого моря, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Пуск состоялся 24 января около 7:00 часов утра по местному времени (1:00 мск). Агентство не уточнило число ракет и их тип.
«Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать новые признаки провокаций Северной Кореи», — говорится в заявлении южно-корейских военных.
Предыдущий пуск крылатых ракет со стороны КНДР был в сентябре 2023 года. Он произошел вскоре после окончания 11-дневных военных учений Сеула и Вашингтона Ulchi Freedom Shield («Щит свободы Ульчи»).
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