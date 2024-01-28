КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Северная Корея запустила нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пуски были произведены около 08:00 по местному времени (02:00 мск), предположительно, из района портового города Синпхо в провинции Южный Хамгён.

Южнокорейские военные заявили, что тесно сотрудничают с США и следят за дополнительными признаками и действиями со стороны Северной Кореи.

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