КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря
Северная Корея запустила нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Пуски были произведены около 08:00 по местному времени (02:00 мск), предположительно, из района портового города Синпхо в провинции Южный Хамгён.
Южнокорейские военные заявили, что тесно сотрудничают с США и следят за дополнительными признаками и действиями со стороны Северной Кореи.
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