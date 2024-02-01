Кремль анонсировал выступление Путина на съезде «Движения первых»

Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин 1 февраля выступит на закрытии съезда Российского движения детей и молодежи «Движение первых», который проходит на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сегодня Путин выступит на съезде [Российского движения детей и молодежи «Движение первых]. <...> Съезд [сегодня] закрывается, [Путин] обратится к нашей молодежи и детям», — сказал он.

Съезд «Движения первых» проходит с 30 января по 1 февраля в лектории общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Движение первых» — всероссийское движение детей и молодежи. Законопроект о его создании внесли в Госдуму в мае 2022 года, к 100-летию пионерии. Изначально движение собирались назвать «Большая перемена». Путин поддержал инициативу о его создании и в июне того же года подписал соответствующий закон. В июле 2022 года глава государства принял предложение одной из участниц конкурса «Большая перемена» возглавить наблюдательный совет движения.

Первый съезд «Движения первых» прошел в декабре 2022 года в Москве, на нем же участники определились с его названием посредством голосования. С тех пор Путин неоднократно участвовал в мероприятиях организации.