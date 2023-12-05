Путин прилетел в Пятигорск на заседание совета «Движения первых»

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где пройдет заседание наблюдательного совета российского движения детей и молодежи «Движение первых», сообщает ТАСС. На нем участники совместно с родителями и педагогами расскажут о результатах деятельности объединения.

В рамках рабочей поездки Путину проведут экскурсию по пространствам центра знаний «Машук», на территории которого пройдет заседание. Президент также встретится с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

Закон о создании российского движения детей и молодежи Путин подписал в июле 2022 года. Закон разработан для содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, а также для участия в воспитании детей, их самореализации и организации досуга.

В декабре 2022 года в Москве прошел первый съезд движения, на нем участники определились с названием объединения. Его миссию делегаты сформулировали как «быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми».

За год существования движения к нему присоединились свыше 4,1 млн участников, всего созданы 89 региональных отделений, сообщает агентство.