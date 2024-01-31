Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76
Президент России Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.
«Украинские вооруженные силы сбили самолет наш, Ил-76, в котором находилось <...> 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали. Я не знаю. Я не понимаю», — сказал президент во время встречи с доверенными лицами.
«Можно предположить, что они сделали это случайно», — добавил Путин. Он подчеркнул, что инцидент является преступлением «в любом случае», возможно, «по неосторожности».
Ранее российский президент уже допускал, что ВСУ могли сбить Ил-76 случайно, «по недомыслию».
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — украинские военнопленные, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли. Военное ведомство уточняло, что Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты.
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов подтвердил заявления российских властей о том, что обмен военнопленными был запланирован. При этом в ГУР отметили, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».
МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину и пообещал «неотвратимое наказание» для всех причастных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились при условии, что следователи начнут расследовать крушение самолета как «преступное действие киевского режима».
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