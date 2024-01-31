Минобороны: ОАЭ были посредниками при возвращении пленных с Украины

Минобороны заявило об участии ОАЭ в возвращении пленных с Украины

Фото: Минобороны РФ

ОАЭ стали посредниками при возвращении российский военнопленных с Украины, уточнило Минобороны в обновленном сообщении в телеграм-канале.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в публикации ведомства.

Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «195 на 195» состоялся 31 января. Минобороны сообщило, что домой вернулись 195 российских военнослужащих в обмен на 195 военных ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Киеву передали 207 военных и гражданских.

Украина и Россия несколько раз обменивались пленными при посредничестве других стран. В феврале 2023 года из украинского плена вернулись 63 российских военных. В Минобороны заявили, что в их числе были лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству властей ОАЭ.

Российские власти отмечали, что Объединенные Арабские Эмираты «играют важную роль» в процессе обмена пленными с Украиной. Летом 2023 года президент России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна за помощь Эмиратов в освобождении российских военнопленных на Украине.

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В начале января 2024 года МИД ОАЭ заявил, что успешное посредничество Эмиратов в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной является «отражением прочных дружественных отношений» с обеими странами. В ведомстве подчеркнули, что Объединенные Арабские Эмираты выступают за мирное урегулирование конфликта и поддерживают «все инициативы, смягчающие гуманитарные последствия кризиса».