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Военная операция на Украине ,  
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В ОАЭ прокомментировали обмен военнопленными между Россией и Украиной

ОАЭ: крепкие отношения с Россией и Украиной помогли успешному обмену пленными
Сюжет
Военная операция на Украине

Посредничество Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной обусловлено крепкими отношениями Абу-Даби с двумя странами. Об этом заявило Министерство иностранных дел ОАЭ.

«Успех посреднических усилий стал отражением прочных дружественных отношений между ОАЭ и Российской Федерацией и Республикой Украина, которые были поддержаны регулярными контактами на высшем уровне, в результате чего состоялся один из крупнейших обменов пленными между двумя сторонами», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД также выразили признательность властям России и Украины за «сотрудничество и реакцию на посреднические усилия ОАЭ, направленные на достижение успеха в процессе обмена пленными». В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что ОАЭ выступают за мирное урегулирование конфликта и поддерживают «все инициативы, смягчающие гуманитарные последствия кризиса».

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Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 3 января. В Россию вернулись 248 военнослужащих, на Украину — 230 гражданских и военных. По словам президента Украины Владимира Зеленского, среди них есть офицеры, а также воевавшие в Мариуполе и на «Азовстали».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что 75 из 248 освобожденных российских военных вернулись без обмена. По данным главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, их вернули в обмен на пятерых командиров бригады «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), которые вернулись на Украину летом 2022 года.

В Минобороны России рассказали, что возвращению военных предшествовал «сложный переговорный процесс». Это стало возможным «благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов», — сообщили в ведомстве.

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Теги
ОАЭ обмен пленными военнопленные
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