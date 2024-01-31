Cуд в Тель-Авиве обязал местный банк разблокировать перевод Абрамовича

Роман Абрамович (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Окружной суд Тель-Авива обязал израильский банк «Мизрахи-Тефахот» провести заблокированный перевод пожертвований от российского бизнесмена Романа Абрамовича для организации спасателей-добровольцев ZAKA, сообщает издание Globes.

Перевод на сумму 8 млн шекелей (около $2,2 млн) был заблокирован из-за санкций. «Мизрахи-Тефахот», по информации Globes, объявил о намерении подать апелляцию, поэтому вступление решения в силу откладывается по меньшей мере на 72 часа.

Абрамович и ZAKA подали в суд на банк после того, как тот отказался осуществить перевод. «Мизрахи-Тефахот» объяснил решение тем, что не может вести дела с лицами, внесенными в санкционные списки ЕС и Великобритании, пишет Globes.

При этом в исковом заявлении ZAKA и Абрамовича, на которое ранее ссылалось издание, говорилось, что счет бизнесмена был заблокирован из-за санкций, введенных ЕС и Великобританией, а потому никакие транзакции не могли быть осуществлены.

Судья Ярдена Серусси, рассматривавшая иск, заявила, что санкции Евросоюза в отношении Абрамовича в Израиле не применяются, поэтому «Мизрахи-Тефахот» должен разблокировать перевод. Она подчеркнула, что банк получил запрос на перевод средств с одного израильского счета на другой. «Разумно ли для банка принимать европейские санкции, когда нет никаких сомнений в том, что они не распространяются на Израиль? Особенно когда речь идет о пожертвовании организации, которая помогает Израилю в трудное время?» — сказала она.

Серусси добавила, что склонна одобрить ходатайство, и рекомендовала банку «сделать исключение».

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Абрамович (Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $9,2 млрд) попал под санкции ЕС и Великобритании в марте 2022 года. Брюссель назвал его «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с [президентом России] Владимиром Путиным». В Евросоюзе также отметили, что Абрамович является ключевым акционером металлургической и горнодобывающей компании Evraz и что компания — один из крупнейших налогоплательщиков в России.

Абрамович пытался оспорить ограничения, однако Европейский суд общей юрисдикции отказался снимать с него санкции.