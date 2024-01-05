Суд рекомендовал израильскому банку разблокировать перевод Абрамовича

Суд решил, что израильский банк должен разблокировать пожертвование Абрамовича поисково-спасательной организации ZAKA, поскольку санкции ЕС не действуют в Израиль. Судья указала, что в этом случае «можно сделать исключение»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Санкции Евросоюза, введенные в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, не применяются в Израиле, потому банку «Мизрахи Тефахот» следует разблокировать его пожертвование организации спасателей-добровольцев ZAKA на сумму 8 млн шекелей (около 196 млн руб.), заявила судья окружного суда Тель-Авива Ярдена Серусси, передает Globes.

Абрамович и ZAKA подали в суд на банк после отказа, Серусси сказала, что склонна одобрить ходатайство. Согласно исковому заявлению, отказ банка был вызван тем, что счет бизнесмена был заблокирован из-за санкций, введенных ЕС и Великобританией, и поэтому никакие транзакции не могли быть осуществлены.

Судья обратила внимание на то, что банк получил запрос на перевод средств с одного израильского счета на другой. «Разумно ли для банка принимать европейские санкции, когда нет никаких сомнений в том, что они не распространяются на Израиль? Особенно когда речь идет о пожертвовании организации, которая помогает Израилю в трудное время? Вы утверждаете, что банк соблюдает режим санкций, но в данном случае можно сделать исключение», — отметила она.

«Мизрахи Тефахот» не комментировал ситуацию.

РБК отправил запрос в пресс-службу Романа Абрамовича.

Абрамович попал под санкции ЕС и Великобритании в марте прошлого года. Брюссель назвал бизнесмена «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с [президентом России] Владимиром Путиным». В Евросоюзе также указали, что Абрамович является ключевым акционером металлургической и горнодобывающей компании Evraz и что компания — один из крупнейших налогоплательщиков в России.

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В мае 2022 года миллиардер решил оспорить ограничения. В июле европейский суд начал рассмотрение иска. В декабре 2023 года Европейский суд общей юрисдикции не стал снимать санкции против Абрамовича (Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $9,2 млрд).