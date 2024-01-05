Суд рекомендовал израильскому банку разблокировать перевод Абрамовича
Санкции Евросоюза, введенные в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, не применяются в Израиле, потому банку «Мизрахи Тефахот» следует разблокировать его пожертвование организации спасателей-добровольцев ZAKA на сумму 8 млн шекелей (около 196 млн руб.), заявила судья окружного суда Тель-Авива Ярдена Серусси, передает Globes.
Абрамович и ZAKA подали в суд на банк после отказа, Серусси сказала, что склонна одобрить ходатайство. Согласно исковому заявлению, отказ банка был вызван тем, что счет бизнесмена был заблокирован из-за санкций, введенных ЕС и Великобританией, и поэтому никакие транзакции не могли быть осуществлены.
Судья обратила внимание на то, что банк получил запрос на перевод средств с одного израильского счета на другой. «Разумно ли для банка принимать европейские санкции, когда нет никаких сомнений в том, что они не распространяются на Израиль? Особенно когда речь идет о пожертвовании организации, которая помогает Израилю в трудное время? Вы утверждаете, что банк соблюдает режим санкций, но в данном случае можно сделать исключение», — отметила она.
«Мизрахи Тефахот» не комментировал ситуацию.
РБК отправил запрос в пресс-службу Романа Абрамовича.
Абрамович попал под санкции ЕС и Великобритании в марте прошлого года. Брюссель назвал бизнесмена «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с [президентом России] Владимиром Путиным». В Евросоюзе также указали, что Абрамович является ключевым акционером металлургической и горнодобывающей компании Evraz и что компания — один из крупнейших налогоплательщиков в России.
Откройте новые возможности в 2024 году
С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%
В мае 2022 года миллиардер решил оспорить ограничения. В июле европейский суд начал рассмотрение иска. В декабре 2023 года Европейский суд общей юрисдикции не стал снимать санкции против Абрамовича (Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $9,2 млрд).