Лондон заявил о готовности отправить авианосец в Красное море

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Великобритания готова отправить авианосец в Красное море для отражения атак хуситов. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Джеймс Хиппи, передает The Telegraph.

Кораблем готовятся заменить американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» на фоне заявлений хуситов о готовности к долгосрочной конфронтации, пишет издание. Американский авианосец должен отплыть в Соединенные Штаты.

Йеменские хуситы в ноябре заявили, что в ответ на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа будут наносить удары по судам, связанным с еврейским государством. Движение неоднократно атаковало корабли США и Великобритании. В январе обе страны начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток в ноябре 2023 года. Его сопровождала ударная группа из крейсера USS Philippine Sea (CG 58) и двух ракетных эсминцев — USS Gravely (DDG 107) и USS Mason (DDG 87). 17 декабря газета Politico сообщила со ссылкой на источник, что авианосец перебросили из Персидского залива в Аденский из-за усиления атак йеменских хуситов в этом районе.