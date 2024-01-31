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Военная операция на Украине ,  
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Замгенпрокурора заявил о попытках «расшатать ситуацию» на Дальнем Востоке

Замгенпрокурора Демешин: противник хочет расшатать ситуацию на Дальнем Востоке
Сюжет
Военная операция на Украине

Несмотря на сравнительную безопасность Дальнего Востока, отмечаются попытки противника «расшатать ситуацию» в регионе, заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморского края. Его цитирует ТАСС.

«Мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию. <...> Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсий и дискредитации [российской армии]», — сказал он.

В Хабаровском крае женщину посадили на восемь лет за госизмену
Общество

ФСБ не раз сообщала об уголовных делах и реальных сроках для лиц, осужденных за госизмену, с начала военной операции на Украине. 31 января служба сообщила, что в Хабаровском крае женщину осудили на восемь лет по 275 УК (государственная измена).

По версии следствия, в 2023 году осужденная переводила деньги на приобретение Вооруженными силами Украины (ВСУ) оружия, боеприпасов и обмундирования.

Ранее, 19 января, ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в сборе информации о российских военных для украинской разведки. Также его заподозрили в подготовке покушения на военнослужащих. Против мужчины завели дело по той же статье.

В конце декабря 2023 года жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке диверсии на объекте топливно-энергетической инфраструктуры под руководством украинских спецслужб.

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В том же месяце в Петропавловске-Камчатском городской суд оштрафовал 60-летнюю женщину, которая обвиняла российских военных в преступлениях во время военной операции на Украине и слушала на работе песни на украинском языке. Штраф на 30 тыс. руб. ей выписали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Вину женщина не признала.

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Теги
Приморский край Дальний Восток прокуратура
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