Суд приговорил жителя Сахалина к 15 годам за госизмену и подготовку диверсии

Сахалинца приговорили к 15 годам за госизмену и подготовку диверсии

Мужчину обвинили в подготовке диверсии на объекте топливно-энергетической инфраструктуры под руководством спецслужб Украины. У него дома нашли инструкции по изготовлению взрывчатки, а на устройствах — переписку с координатором

Сахалинский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке диверсии, сообщает Sakh.Online со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Дело против мужчины 1980 года рождения завели по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК (покушение на диверсию) и ст. 275 УК (государственная измена). Максимальное наказание по обеим — 15 лет лишения свободы с учетом, что первое преступление не было доведено до конца.

По версии ФСБ, осужденный готовил диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры острова под руководством украинских спецслужб.

В доме у мужчины после задержания прошли обыски. Силовики обнаружили там инструкции по изготовлению взрывчатки и зажигательных устройств, а также компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи.

На мобильном силовики нашли экстремистский контент и переписку с координатором из украинской террористической организации, добавили в спецслужбе.

После начала военной операции на Украине ФСБ неоднократно отчитывалась о задержаниях за госизмену. Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, который ужесточил наказание по соответствующей статье: теперь по ней грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Так, 20 декабря суд в Хабаровском крае приговорил жителя региона к девяти с половиной годам колонии строгого режима за госизмену посредством шпионажа. Следствие пришло к выводу, что осужденный связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет, чтобы передать сведения о военных объектах России в Хабаровском крае.