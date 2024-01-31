Жительницу Хабаровского края осудили на восемь лет за отправку денег ВСУ

В Хабаровском крае женщину посадили на восемь лет за госизмену

Жительницу Хабаровского края осудили на восемь лет за госизмену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Хабаровскому краю.

Ее осудили по ст. 275 УК России (государственная измена) за то, что она в 2023 году переводила личные деньги для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования.

Согласно материалам ФСБ, женщина действовала по мотивам политической ненависти и вражды. Хабаровский краевой суд признал ее виновной и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

19 января ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в сборе сведений о российских военных в интересах разведки Украины и в подготовке покушения на них. На него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.