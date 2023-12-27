На Камчатке женщину наказали за украинские песни и оценки армии на рынке

На Камчатке женщину наказали за украинские песни и оценки армии на рынке

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В Петропавловске-Камчатском городской суд оштрафовал 60-летнюю женщину, которая обвиняла российских военных в преступлениях во время военной операции на Украине и слушала на работе песни на украинском языке, сообщила пресс-служба суда.

«Гражданка П., 1963 года рождения, находясь на своем рабочем месте (рынок по пр. 50-летия Октября) допустила высказывания, которые содержали оскорбления в адрес России и россиян, обвинила военнослужащих российской армии в насилии и убийствах мирного населения в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Работники рынка, которые были на судебном заседании, рассказали, что обвиняемая делала это неоднократно. «Кроме этого женщина демонстративно прослушивала песни на украинском языке», — добавили в суде.

Женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). «Своими высказываниями гражданка П. создала предпосылки для формирования у граждан негативной оценки проведения специальной военной операции», — объяснили в пресс-службе.

В итоге ей назначили штраф в размере 30 тыс. руб. Свою вину женщина не признала и заявила, что ее «оговорили из-за неприязненного отношения к ней окружающих».

5 декабря суд приговорил бывшего доцента кафедры финансов и правового регулирования финансового рынка Нижегородского института управления РАНХиГС к трем годам лишения свободы условно по статье за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК).

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Суд постановил, что на лекциях преподаватель «распространяла проукраинскую идеологию» среди будущих госслужащих и «внушала студентам враждебное отношение к собственному государству».