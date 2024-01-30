В селе Старый Хутор в Белгородской области взорвался украинский дрон

Фото: Яндекс.Карты

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Старый Хутор в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он.

Беспилотник упал и взорвался, уточнил губернатор. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждения получил легковой автомобиль.

Позже Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ села Теребрено пострадали две единицы спецтехники и складское помещение. Еще один обстрел пришелся по селу Дроново, там было повреждено одно частное домовладение. Пострадавших в обоих случаях не было.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Накануне, 29 января, ВСУ атаковали регион пять раз. Под обстрел попало село Мокрая Орловка, в результате пострадала женщина.

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Еще три населенных пункта — село Тишанка, поселок Октябрьский и окраину села Долгое — атаковали дроны-камикадзе. Вечером в тот же день силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский.