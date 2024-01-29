Гладков: в Белгородской области при обстреле Мокрой Орловки пострадала женщина

При обстреле Мокрой Орловки в Белгородской области пострадала женщина

Фото: Яндекс.Карты

Со стороны Украины было обстреляно село Мокрая Орловка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что ранения получила женщина, которой оказали медицинскую помощь на месте.

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«Есть одна пострадавшая: у женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, небольшие повреждения получили два домовладения и линия газоснабжения.

Накануне вечером Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе ВСУ по экскаватору в селе Колотиловка.

При взрыве пострадал рабочий, его отправили в больницу в Белгороде.

Губернатор добавил, что у пострадавшего открытый перелом правой голени, а также рваная рана левой ноги.