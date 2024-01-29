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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Мокрой Орловки в Белгородской области пострадала женщина

Гладков: в Белгородской области при обстреле Мокрой Орловки пострадала женщина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Со стороны Украины было обстреляно село Мокрая Орловка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что ранения получила женщина, которой оказали медицинскую помощь на месте.

«Есть одна пострадавшая: у женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, небольшие повреждения получили два домовладения и линия газоснабжения.

Гладков сообщил об ударе дроном-камикадзе по экскаватору в Колотиловке
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Накануне вечером Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе ВСУ по экскаватору в селе Колотиловка.

При взрыве пострадал рабочий, его отправили в больницу в Белгороде.

Губернатор добавил, что у пострадавшего открытый перелом правой голени, а также рваная рана левой ноги.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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