При обстреле Мокрой Орловки в Белгородской области пострадала женщина
Со стороны Украины было обстреляно село Мокрая Орловка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что ранения получила женщина, которой оказали медицинскую помощь на месте.
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«Есть одна пострадавшая: у женщины порезы от стекла на лице и руках. Необходимая медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кроме того, небольшие повреждения получили два домовладения и линия газоснабжения.
Накануне вечером Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе ВСУ по экскаватору в селе Колотиловка.
При взрыве пострадал рабочий, его отправили в больницу в Белгороде.
Губернатор добавил, что у пострадавшего открытый перелом правой голени, а также рваная рана левой ноги.
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