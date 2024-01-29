Гладков сообщил о сбитых целях на подлете к Горьковскому
Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к белгородскому поселку Горьковский, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, никто не пострадал. В поселке Хотмыжск в частном жилом доме выбито окно, повреждены машина и забор.
Информация о последствиях на земле уточняется, добавил губернатор.
Позднее Минобороны сообщило, что около 20:30 мск над Белгородской областью средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда из РСЗО «Ураган».
Это пятая атака на регион за сутки. Ранее под обстрел со стороны Украины попало село Мокрая Орловка, там ранена женщина, еще три населенных пункта — село Тишанка, поселок Октябрьский и окраина села Долгое — атаковали дроны-камикадзе.
Дважды ВСУ атаковали Курскую область: там обстреляли села Троицкое и Свердликово.
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