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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сбитых целях на подлете к Горьковскому

Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к поселку Горьковский
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к белгородскому поселку Горьковский, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал. В поселке Хотмыжск в частном жилом доме выбито окно, повреждены машина и забор.

Информация о последствиях на земле уточняется, добавил губернатор.

Позднее Минобороны сообщило, что около 20:30 мск над Белгородской областью средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда из РСЗО «Ураган».

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Фото:Яндекс.Карты

Это пятая атака на регион за сутки. Ранее под обстрел со стороны Украины попало село Мокрая Орловка, там ранена женщина, еще три населенных пункта — село Тишанка, поселок Октябрьский и окраина села Долгое — атаковали дроны-камикадзе.

Дважды ВСУ атаковали Курскую область: там обстреляли села Троицкое и Свердликово.

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Белгородская область ПВО Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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