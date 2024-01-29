Три дрона-камикадзе атаковали окраину белгородского села
Три дрона-камикадзе атаковали окраину села Долгое Валуйского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Никто не пострадал, повреждения получили гражданский автомобиль и экскаватор. На месте работают аварийные службы.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы с начала военной операции на Украине.
За 29 января 2024 года ВСУ четыре раза атаковали регион. Так, под обстрел попало село Мокрая Орловка — там ранения получила женщина, повреждены два домовладения и линия газоснабжения; дроны-камикадзе атаковали село Тишанка и поселок Октябрьский, никто не пострадал.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз