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Военная операция на Украине ,  
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Три дрона-камикадзе атаковали окраину белгородского села

Гладков: дроны ВСУ атаковали окраину села Долгое Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Три дрона-камикадзе атаковали окраину села Долгое Валуйского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, повреждения получили гражданский автомобиль и экскаватор. На месте работают аварийные службы.

Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе по поселку Октябрьский
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы с начала военной операции на Украине.

За 29 января 2024 года ВСУ четыре раза атаковали регион. Так, под обстрел попало село Мокрая Орловка — там ранения получила женщина, повреждены два домовладения и линия газоснабжения; дроны-камикадзе атаковали село Тишанка и поселок Октябрьский, никто не пострадал.

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Вячеслав Гладков дроны Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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