Три дрона-камикадзе атаковали окраину белгородского села

Фото: Google Maps

Три дрона-камикадзе атаковали окраину села Долгое Валуйского городского округа, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал, повреждения получили гражданский автомобиль и экскаватор. На месте работают аварийные службы.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы с начала военной операции на Украине.

За 29 января 2024 года ВСУ четыре раза атаковали регион. Так, под обстрел попало село Мокрая Орловка — там ранения получила женщина, повреждены два домовладения и линия газоснабжения; дроны-камикадзе атаковали село Тишанка и поселок Октябрьский, никто не пострадал.