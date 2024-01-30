Гладков сообщил повреждении КАМАЗа и экскаватора при атаке дронов

Гладков: при атаке дронов двух сел повреждения получили КАМАЗ и экскаватор

Фото: Яндекс.Карты

Украинская армия атаковала дронами-камикадзе два населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под удар попали села Мокрая Орловка и Дроновка. Оба они расположены в Грайвороновском городском округе.

«В селе Мокрая Орловка взрывом поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения. ⠀

В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц», — написал глава региона.

Гладков 28 января сообщил, что ВСУ нанесли удар по экскаватору с помощью дрона-камикадзе в селе Колотиловка.



«В результате взрыва пострадал рабочий», — написал он тогда.



Гладков уточнил, что пострадавшего отправили в городскую больницу № 2 в Белгороде. Губернатор добавил, что у мужчины открытый перелом правой голени, а также рваная рана левой ноги.

