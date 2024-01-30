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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил повреждении КАМАЗа и экскаватора при атаке дронов

Гладков: при атаке дронов двух сел повреждения получили КАМАЗ и экскаватор
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинская армия атаковала дронами-камикадзе два населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под удар попали села Мокрая Орловка и Дроновка. Оба они расположены в Грайвороновском городском округе.

«В селе Мокрая Орловка взрывом поврежден КАМАЗ и линия газоснабжения. ⠀
В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц», — написал глава региона.

Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе по поселку Октябрьский
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Гладков 28 января сообщил, что ВСУ нанесли удар по экскаватору с помощью дрона-камикадзе в селе Колотиловка.

«В результате взрыва пострадал рабочий», — написал он тогда.

Гладков уточнил, что пострадавшего отправили в городскую больницу № 2 в Белгороде. Губернатор добавил, что у мужчины открытый перелом правой голени, а также рваная рана левой ноги.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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