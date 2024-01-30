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Война санкций ,  
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Лондон потребовал юридической безупречности конфискации активов России

Лондон заявил, что конфискация активов России должна быть юридически безупречна
Сюжет
Война санкций
Доминик Джонсон
Доминик Джонсон (Фото: gov.uk)

Конфискация активов России должна осуществляться в строгом соответствии с международным правом, заявил министр инвестиций Великобритании Доминик Джонсон в интервью Reuters.

«Предстоит проделать большой объем работы. Мы должны убедиться, что мы правильно поняли детали. Нужно быть уверенными, что эти меры юридически безупречны», — сказал министр.

Он также отметил, что Великобритании необходимо подтвердить репутацию «безопасной и стабильной» страны для инвестиций. По словам Джонсона, важно, чтобы «остальной мир не сомневался» в том, что Лондон придерживается верховенства закона и права собственности.

Министр также рассказал, что обсуждал вопрос конфискации замороженных российских активов с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо. Тот, по словам Джонсона, сконцентрирован на проблеме и понимает необходимость проработать юридические и технические детали. Джонсон также сказал, что вопрос конфискации российских активов будет рассмотрен на встрече лидеров G7 в феврале 2024 года.

Послы ЕС одобрили использование прибыли от российских активов для Украины
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Фото:Sean Gallup / Getty Images

После начала военной операции на Украине страны ЕС, G7 и Австралия заморозили активы Банка России в размере $280 млрд (€260 млрд) на своих территориях. Большая часть из них находятся у бельгийской финансовой группы Euroclear. В январе 2024 года Брюссель анонсировал военную помощь Украине в размере €611 млн, уточнив, что она будет обеспечена в том числе прибылью от российских активов.

В США заморожены примерно $5–6 млрд российских активов, писал Reuters. В январе комитет по иностранным делам сената поддержал их передачу Киеву, для реализации этого решения его должна одобрить палата представителей и подписать президент Джо Байден.

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