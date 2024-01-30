Посол заявил, что Трасс покинула кабинет при разговоре о военной операции

Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Экс-глава британского МИДа и бывший премьер страны Лиз Трасс, которая к 24 февраля 2022 года еще возглавляла внешнеполитическое ведомство, покинула кабинет, когда российский посол в Лондоне Андрей Келин пытался объяснить ей причины начала военной операции на Украине.

Об этом сообщил сам дипломат в интервью Би-би-си, которое стало частью документального фильма, серии проекта опубликованы на сайте вещательной корпорации.

«Выслушав всего несколько фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления коротко и часто, и это все», — заявил посол.

Сама Трасс в этом же фильме сказала, что вызванный в МИД посол в ответ на заявленный ему протест стал разъяснять причины конфликта. После этого, со слов Трасс, она в резкой форме потребовала от дипломата покинуть кабинет.

Президент России Владимир Путин называл причинами начала военной операции планы НАТО по расширению за счет Украины и отказ Киева соблюдать минские соглашения. Он называл военную операцию вынужденной, отмечая, что ее смысл состоит в том, чтобы защитить людей в Донбассе, а также прекратить боевые действия, которые там продолжаются с 2014 года.

Объявляя о начале военной операции, Путин назвал ее целями «демилитаризацию и денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». Спустя полгода, в сентябре 2022 года, президент заявил, что целью специальной военной операции также является ликвидация «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине. В июле 2023 года Путин отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

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Великобритания после начала конфликта осудила действия России и ввела против Москвы санкции. Российская сторона считает ограничения незаконными.