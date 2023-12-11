Германия назвала число боеприпасов, которое поставит Киеву в 2024 году

Германия в 2024 году поставит Украине почти 200 тыс. артиллерийских снарядов, заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тыс. артиллерийских снарядов», — сказал он, подчеркнув, что производство сейчас увеличивается.

Германия поставляет Украине оружие, в том числе боеприпасы, с начала российской военной операции в феврале 2022 года. Решение о поставках Киеву тяжелых вооружений власти страны приняли в конце апреля того же года. К июлю 2023-го общая стоимость помощи, включая финансовую и гуманитарную, достигла почти €22 млрд. Германия занимает второе место по объему помощи после США.

В марте 2023 года Киев запросил у ЕС помощь в виде дополнительных поставок боеприпасов калибра 155 мм. Евросовет согласовал план, целью которого было поставить 1 млн артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус усомнился, что эта цель будет достигнута в срок. Он подчеркнул, что промышленных мощностей для производства такого объема недостаточно, так как они создавались в мирное время. С Писториусом согласился глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Однако Писториус не исключил, что «в ближайшие несколько месяцев дела пойдут лучше». Только Германия сможет поставить Киеву почти 200 тыс. боеприпасов, говорил он.

В октябре издание Welt сообщило со ссылкой на конфиденциальные документы, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall с начала военной операции поднял цены на 155-миллиметровые боеприпасы, в том числе поставляемые на Украину, более чем в 1,5 раза. Бундесвер 10 июля заключил с концерном контракт на поставки таких снарядов — как для собственных нужд, так и для Украины — на общую сумму €1,2 млрд. Соглашение, по данным издания, подразумевало поставку до 333 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов до 2029 года.

При этом цена одного снаряда составляла не менее €3600 против €2000 до начала боевых действий на Украине. Такая же цена была рассчитана для закупки 1 млн боеприпасов, обещанных ЕС Киеву, отмечал Welt.

Россия осуждает поставки вооружений на Украину. В Кремле подчеркивают, что это не изменит исход конфликта и не помешает достичь целей спецоперации.