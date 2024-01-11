Bloomberg узнал о беспокойстве США из-за конфликта Зеленского и Залужного

Разногласия между Зеленским и Залужным тормозят работу над военной стратегией Украины, считают в США. Вашингтон хочет получить «отточенный» план, чтобы понять, как помочь Киеву. Россия осуждает военную поддержку Украины

Валерий Залужный (слева) и Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Украинские военные готовят военную стратегию на 2024 год, но чиновники в США опасаются, что работа над ней будет замедлена из-за разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, сообщает Bloomberg.

Вашингтон ожидает, что Киев «отточит» свой военный план, поскольку в США хотят понять, как лучше оказать поддержку Украине, пишет агентство. Союзники Киева считают, что разработка четкой военной стратегии имеет решающее значение. «Нам нужно знать, каков их план, и я уверена, что именно этого добивается и администрация», — говорила сенатор-республиканец от Айовы Джони Эрнст.

Как ожидается, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан поднимет эту тему на встрече с Зеленским в кулуарах Всемирного экономического форума, который пройдет в Давосе с 15 по 19 января. Президент Украины в конце декабря говорил, что получил от военных план действий на 2024 год.

По словам источников, союзники США надеются, что американская помощь Украине может быть предоставлена к февралю, хотя в Вашингтоне пока «нет никаких признаков» соглашения по этому вопросу. В Соединенных Штатах с октября не могут согласовать дополнительное финансирование для Украины на 2024 год: президент Джо Байден призывал выделить Киеву $61 млрд. Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине: Москва считает, что это говорит о вовлеченности западных государств в конфликт и затягивает военные действия.

Разногласия между Зеленским и Залужным возникли в ноябре 2023 года, когда главком ВСУ в статье и интервью для The Economist заявил, что боевые действия зашли в тупик. Зеленский с ним не согласился; как пишет Bloomberg, эти слова вызвали раздражение у украинского лидера. Залужный позднее отказался от слов про патовую ситуацию на фронте, но напряжение между главой государства и главкомом ВСУ остались, хотя в офисе президента говорили об обратном, отмечает агентство.

США и Украина раньше расходились во мнениях по поводу военной стратегии: в Вашингтоне хотели, чтобы Киев сосредоточил прошлогоднее контрнаступление на прорыве российских оборонительных позиций на юге, «а не растягивал свои ресурсы на более широком фронте», пишет Bloomberg. Российские власти называли контрнаступление ВСУ провалом; украинская сторона признавала, что не смогла добиться желаемых результатов.