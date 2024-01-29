Пентагон переадресовал Киеву вопрос об отставке Залужного

Пентагон (Арлингтон, США) (Фото: Ron Sachs / dpa / Global Look Press)

Пентагон в ответ на запрос «РИА Новости» не стал комментировать сообщения украинских СМИ об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и предложил переадресовать его в Киев, передает агентство.

«Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу», — ответил собеседник агентства в ведомстве.

О том, что главком ВСУ «может быть уволен», сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, «близкий к военно-политическому руководству страны». По данным источников Censor.NET, Зеленский подписал указ об увольнении главкома, но его пока не обнародовали.

Минобороны Украины после появления информации об увольнении главнокомандующего ВСУ опубликовало сообщение в телеграм-канале: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда».

Информацию, что Зеленский уволил Залужного, опроверг и пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он «Украинской правде».

Между Зеленским и Залужным возникли разногласия после того, как последний в статье и интервью для The Economist в ноябре прошлого года заявил, что боевые действия зашли в тупик. Зеленский с ним не согласился; как писал Bloomberg, слова главкома вызвали раздражение у украинского президента. Залужный позднее отказался от слов про патовую ситуацию на фронте, но напряжение между главой государства и главкомом ВСУ осталось, отмечало агентство. В офисе президента говорили об обратном.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Как писал биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер в книге «The Showman», противоречия между президентом Украины и Залужным возникли накануне российской военной операции: в то время как главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, Зеленский опасался, что такие меры спровоцируют панику среди населения. В начале боевых действий они смогли эти сложности преодолеть. Главком информировал президента о своей стратегии, но не раскрывал всех деталей: его беспокоили возможные утечки и шпионаж в политическом руководстве.

Кроме того, писал Шустер, в офисе украинского президента сочли, что Залужный с учетом роста его популярности может составить Зеленскому конкуренцию, если решит участвовать в президентских выборах.