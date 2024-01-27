 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко назвал русских и белорусов мирными людьми

Лукашенко: Россия и Белоруссия не хотят войны и открыты дружественным шагам
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна и Россия открыты дружественным шагам. Об этом он сказал во время речи перед концертом по случаю восьмидесятилетия полного снятия блокады Ленинграда.

«Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей, национальных культур. <...> Мы открыты любым дружественным шагам навстречу — и в России, и в Беларуси», — сказал Лукашенко. Он отметил, что обе страны призывают к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне.

Он отметил, что Белоруссия и Россия, как наследники победителей, противостоят «идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы».

Писториус счел Германию неготовой к защите от «российской угрозы»
Политика
Борис Писториус

В конце 2023 года власти ряда стран Запада заявили о растущей опасности со стороны России. В частности, президент Чехии Петр Павел заявил, что на фоне военного конфликта на Украине страны НАТО воспринимают Россию как «угрозу номер один».

Президент России Владимир Путин, комментируя предостережения западных стран о возможном начале войны, сказал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО. По его словам, угроза нападения России на альянс — «чушь полная».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Белоруссия Россия Владимир Путин
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Политика
Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну в Донбассе
Политика
Эстония заявила, что создание «линии обороны» не связано с угрозой войны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В Ростове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома Общество, 20:59
У владельца разбившегося в Афганистане Falcon 10 не было лицензии Общество, 20:57
Маск обвинил пограничников на юге США в содействии нелегальным мигрантам Политика, 20:47
FT узнала об идее Британии дать лидерам ХАМАС уехать из сектора Газа Политика, 20:37
«Реал» благодаря волевой победе поднялся на первое место в Ла Лиге Спорт, 20:36
Лидер партии — конкурента АдГ призвала к разрядке вместо гонки вооружений Политика, 20:25
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 20:20
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Хоккеисты «Спартака» победили «Динамо» в дерби с рекордной посещаемостью Спорт, 20:08
Лукашенко назвал русских и белорусов мирными людьми Политика, 20:03
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:50
Писториус счел Германию неготовой к защите от «российской угрозы» Политика, 19:41
Матч бундеслиги приостановили из-за попадания мяча в голову арбитра Спорт, 19:32
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка Политика, 19:25
Умерла актриса Вера Молчанова Общество, 19:12