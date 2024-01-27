Лукашенко назвал русских и белорусов мирными людьми

Александр Лукашенко (Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна и Россия открыты дружественным шагам. Об этом он сказал во время речи перед концертом по случаю восьмидесятилетия полного снятия блокады Ленинграда.

«Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей, национальных культур. <...> Мы открыты любым дружественным шагам навстречу — и в России, и в Беларуси», — сказал Лукашенко. Он отметил, что обе страны призывают к мирному диалогу, но при условии уважения исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне.

Он отметил, что Белоруссия и Россия, как наследники победителей, противостоят «идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы».

В конце 2023 года власти ряда стран Запада заявили о растущей опасности со стороны России. В частности, президент Чехии Петр Павел заявил, что на фоне военного конфликта на Украине страны НАТО воспринимают Россию как «угрозу номер один».

Президент России Владимир Путин, комментируя предостережения западных стран о возможном начале войны, сказал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО. По его словам, угроза нападения России на альянс — «чушь полная».