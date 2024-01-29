Новый глава МИД Молдавии назвал принципы отношений с Россией
Молдавия будет выстраивать отношения с Россией на основе интересов республики. Об этом заявил новый глава МИД Молдавии Михай Попшой.
«Позиция Республики Молдова в отношениях с Российской Федерацией, как и в случае с любым другим государством, является принципиальной, основанной на наилучших интересах Республики Молдова», — приводит слова министра молдавский новостной портал Noi.md.
Основой отношений республики с Россией и другими государствами являются интересы молдавского народа, суверенитет и территориальная целостность страны, подчеркнул Михай Попшой. Он добавил, что молдавские дипломаты должны «усердно работать», чтобы добиться признания другими государствами независимости и суверенитета республики.
Михай Попшой принес присягу и официально вступил в должность главы Министерства иностранных дел и европейской интеграции 29 января. Он сменил Нику Попеску, который ушел в отставку 24 января.
3 ноября премьер-министр республики Дорин Речан заявил, что в Молдавии «имеет место чрезвычайно опасный феномен, который ставит под угрозу суверенитет и нацбезопасность». По его словам, Россия планирует подчинить республику с помощью «атак на госинституты и демократические процессы».
Речь идет о деятельности оппозиционной партии «Шор», которую Конституционный суд Молдавии признал незаконной. По мнению суда, деятельность партии направлена «против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности».
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