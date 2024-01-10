МИД объявил о закрытии въезда в Россию официальным лицам Молдавии

Послу Молдавии в МИДе выразили протест из-за «недружественных действий» со стороны республики и объявили о закрытии въезда в Россию некоторым молдавским официальным лицам — кому, не уточняется

Здание МИД России (Фото: Misha Friedman / Getty Images)

В МИД России вызвали посла Молдавии Лилиана Дария, ему выразали протест «в связи с недружественными действиями официального Кишинева», сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«До сведения посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию Российской Федерации ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на действия молдавского руководства», — сказано в сообщении. Кто эти лица — не уточняется.

В числе недружественных действий также названы:

«факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ»

дискриминация россиян при въезде в Молдавию, отказы в праве пересечения границ ими;

«агрессивные заявления антироссийского характера» со стороны руководства республики.

Кроме того, в МИДе обратили внимание на информацию о том, что Молдавия планирует оказать содействие в подготовке украинских военнослужащих на своей территории с участием инструкторов из стран НАТО. В российском министерстве это назвали неприемлемым.

В декабре президент Молдавии Майя Санду исключила дружеские отношения с Россией, поскольку она шантажирует и угрожает республике, а также «держит свои войска» на ее территории «против воли» Молдавии. Российский миротворческий контингент находится в частично признанном Приднестровье - эту территорию Кишинев считает своей.

23 декабря в республику не пустили российского певца Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава). Он должен был выступить на концертах в двух городах Молдавии. Певец в комментарии РБК связал это с «политическими играми» и отметил, что не понимает, какую угрозу мог нести.