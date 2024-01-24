Глава МИД Молдавии решил взять «перерыв» и ушел в отставку
Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску ушел в отставку. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции, передает Point.
«Мне нужен перерыв. Я буду продолжать способствовать усилиям правящей команды по вступлению Республики Молдова в Европейский союз», — cказал Попеску, объясняя причины своего решения.
Попеску возглавил МИД Молдавии в августе 2021 года. Во время его работы страна подала заявку на вступление в Евросоюз и получила статус кандидата на членство. В декабре 2023 года по итогам двухдневного саммита Совета ЕС Брюссель решил начать переговоры с Молдавией о вступлении в союз.
Новым министром иностранных дел станет вице-спикер парламента и член комитета по внешней политике и европейской интеграции Михай Попшой, сообщил премьер-министр Дорин Речан, передает NewsMaker. Попшой впервые стал депутатом молдавского парламента в 2019 году. Он также работал менеджером проектов в Центре НАТО в Молдавии и политическим аналитиком в посольстве США в Молдавии.
Как отмечает Point, точные причины ухода Попеску с должности неизвестны. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу 19 января заявил, что в правительстве появится новый министр, ответственный за переговоры о вступлении в ЕС. Он уточнил, что это будет известный человек, который раньше был вовлечен в процесс получения статуса страны-кандидата. Конкретного имени Гросу не назвал.
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