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Военная операция на Украине ,  
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Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ выпустили восемь снарядов РСЗО по Калининскому району
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Калининский район Донецка пострадал при обстреле, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. По предварительным данным, погибли три человека, еще один ранен.

По данным телеграм-канала СЦКК, который информирует об обстрелах ДНР, всего украинские силы выпустили восемь снарядов из РСЗО по Калининскому району.

В Донецке число погибших при обстреле выросло до 27
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Донецк регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Один из самых крупных произошел 21 января 2024 года. В результате обстрела рынка погибли 27 человек, еще 25 получили ранения. 

После обстрела в Донецке объявили траур. МИД назвал удар по городу «варварским террористическим актом», Кремль заявил, что украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое «звериное лицо».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка.

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