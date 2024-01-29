Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ выпустили восемь снарядов РСЗО по Калининскому району

Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Донецка

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Калининский район Донецка пострадал при обстреле, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. По предварительным данным, погибли три человека, еще один ранен.

По данным телеграм-канала СЦКК, который информирует об обстрелах ДНР, всего украинские силы выпустили восемь снарядов из РСЗО по Калининскому району.

Донецк регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Один из самых крупных произошел 21 января 2024 года. В результате обстрела рынка погибли 27 человек, еще 25 получили ранения.

После обстрела в Донецке объявили траур. МИД назвал удар по городу «варварским террористическим актом», Кремль заявил, что украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое «звериное лицо».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка.