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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Венгрии заявил об угрозах убийством от неизвестных украинцев

Глава МИД Сийярто: перед визитом в Ужгород неизвестные угрожали мне убийством
Сюжет
Военная операция на Украине
Петер&nbsp;Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press)

Неизвестные украинцы угрожали убийством министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто перед его встречей с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде, заявил венгерский министр на пресс-конференции.

По словам Сийярто, письмо с угрозами пришло в посольство Венгрии в Киеве. «Украинские власти заверили нас, что будут приняты самые строгие меры безопасности, чтобы гарантировать проведение этой встречи», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Портал Index сообщил, что текст электронного письма, пришедшего на адрес посольства, написали на украинском языке. «Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину?» — говорится в послании.

Неизвестные рекомендовали венгерским властям «сделать заказ в похоронном бюро», чтобы изготовить гроб для Сийярто. «Бог прощает, а украинцы — нет», — заключили в письме.

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Петер Сийярто

Сийярто и Кулеба встретятся 29 января в Ужгороде — городе в Закарпатской области Украины. Переговоры пройдут с участием главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

Венгерский министр выразил надежду, что на встрече сторонам удастся успешно обсудить наиболее важные двусторонние вопросы, в том числе «вопрос о правах венгерской национальной общины в Закарпатье, которые были отняты у нее в прошлом».

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Теги
Венгрия Сийярто Петер Украина угрозы переговоры
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