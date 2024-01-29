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Военная операция на Украине ,  
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На Украине выявили многочисленные нарушения при проверках военкоматов

Умеров: при проверке военкоматов Минобороны зафиксировало множество нарушений
Сюжет
Военная операция на Украине

В результате внеплановых проверок военкоматов на Украине Минобороны выявило множество нарушений, сообщил глава ведомства Рустем Умеров в своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине обозначают военкоматы. — РБК) в регионах. Фиксируем много нарушений», — сказал Умеров.

Он добавил, что команда Минобороны работает над тем, чтобы исправить все недостатки, не уточнив, какие конкретно нарушения выявило ведомство.

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Фото:John Moore / Getty Images

На Украине неоднократно сообщали о нестандартных методах работы военкомов. К примеру, в Одессе сотрудники ТЦК проводили рейды в общественном транспорте. Они объяснили, что имеют право на проверку документов и применение иных мер из-за военного положения.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что украинские военкоматы не имеют права проверять документы граждан или задерживать их. Он отметил, что к нему обращались по поводу случаев, когда сотрудники ТЦК прямо на улице забирали людей и увозили их. По некоторым инцидентам, добавил Лубинец, открыты уголовные дела.

19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб страны и Залужный попросили о мобилизации 500 тыс. человек. Главком позднее заявил, что «военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное».

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Украина мобилизация военкомат Рустем Умеров
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